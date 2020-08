Brand unterhalb des Doms: Fahrlässige Brandstiftung in Nordhausen vermutet

Fahrlässige Brandstiftung vermutet die Polizei als Ursache des Feuers am Samstagabend hinter dem früheren „Schabernack“ am Grimmel. „Einen technischen Defekt können wir ausschließen“, erklärte Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Am Montag hatten Kriminalbeamte die Brandruine untersucht, die wegen der bestehenden Einsturzgefahr nur in Teilen begehbar war. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt. Ein Augenmerk legt sie dabei auf das Obdachlosenmilieu in dem Wissen, dass das Gebäude in der Vergangenheit Wohnungslosen als Unterschlupf diente.

