Fahrrad-, Draht- und Kabeldiebe in der Wartburgregion unterwegs

E-Bike aus Eisenacher Keller gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen zu sechs Kellereinbrüchen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Eisenacher Amrastraße. Aus einem der Kellerabteile wurde ein schwarzes E-Bike der Marke Ancheer im Wert von etwa 1400 Euro entwendet. Hinweise können unter der Telefonnummer: 03691/261124 geäußert werden.

Radwechsel aufgefallen

In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Polizeibeamte zwei 20 und 27 Jahre alte Eisenacher auf ihren Rädern. Es stellte sich heraus, dass sich an einem Rad das Hinterrad eines anderen Fahrrads, dem kurz zuvor am Eisenacher Bahnhof das Hinterrad ausgebaut worden war, befand. Das hatte der Täter ausgebaut, um es gegen seinen Platten Reifen zu tauschen. Gegen beide Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das gestohlene Rad wurde wieder zurückgebaut.

Kupferdraht in Wutha-Farnroda entwendet

Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen, die den Diebstahl von 150 Meter Kupferdraht von einem Wutha-Farnrodaer Firmengelände beobachteten. Im Zeitraum vom 8. auf 9. April drangen Unbekannte auf das Firmengelände in der Hellwigstraße und wickelten den Draht von einer Rolle. Die Polizei vermutet, dass das mehrere hundert Kilogramm schwere Beutegut mit einem Transporter wegbefördert wurde. Hinweise an die Telefonnummer: 03621/781424.

Kabeldiebe in Sättelstädt

Ebenfalls auf Kabel hatten es drei Personen am 9. April gegen 19.55 Uhr abgesehen. Sie bauten Kabel in der Nähe der Gleise am Bahnsteig Sättelstädt ab, flüchteten auf ihren Rädern, als sie die Polizei bemerkten. Auf der Flucht konnte eine 29-jährige Täterin aus Bad Langensalza geschnappt werden. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Die anderen beiden sind flüchtig. Hinweise an die Telefonnummer: 03691/261124.

