Fahrrad gestohlen, Orange gegessen, Nudeln zurückgelassen - Zu lauter Nachbar unterbricht Stromzufuhr - Schranke herausgerissen

Weimar / Apolda. Musik kann beruhigen, aber auch aufregen. Das zeigte sich am Wochenende in Weimar. Außerdem meldet die Polizei noch folgende Vorfälle für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Kellereinbrüche: Fahrrad gestohlen, Orange gegessen, Chinanudeln zurückgelassen

In der Zeit vom 27. November, 18.30 Uhr, bis zum 28. November, 7 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße in Weimar. Aus dem Fahrradabstellraum entwendeten er oder sie ein Fahrrad. Während des Diebstahls verspeiste der Täter noch eine Orange, welche er einer Orangenkiste entnahm. Einen mitgebrachten Pappteller mit Chinanudeln ließ er zurück. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von ca. 1550 Euro.

In einem Mehrfamilienhaus am August-Bebel-Platz in Weimar wurden von drei Kellerboxen die Verriegelungen herausgerissen sowie ein Vorhängeschloss zerstört. Ob hier etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeige laut Polizei noch nicht fest, da nicht alle Nutzer der Keller anwesend waren. Der Schaden an den beschädigten Verriegelungen beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Am Wielandplatz gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 27. November, 19 Uhr, bis zum 28. November, 11.30 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise in die Kellerräume eines Wohnhauses, lösten die Schrauben des Riegels einer Kellerbox und entwendeten von einem Fahrrad verschiedene Anbauteile. Von einem weiteren Fahrrad, welches sich ebenfalls im Hausflur befand, wurden u.a. Klingel und Sattel abgebaut und mitgenommen. Die entwendeten Teile haben einen Wert von ca. 320 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Zu lauter Nachbar unterbricht Stromzufuhr

Am Sonntag gegen 9.30 Uhr wurden Polizeibeamte in Apolda in die Glockengießereistraße gerufen, weil sich ein 44-jähriger Anwohner von der lauten Musik seines 34-jährigen Nachbarn erheblich gestört fühlte. Die Polizeibeamten ermahnten den Mann zur Ruhe, die auch sogleich einzog. Ungefähr 45 Minuten später meldete sich jedoch der Nachbar erneut bei der Polizei und teilte mit, dass der Beschuldigte als Reaktion auf das Geschehen nunmehr am Stromverteiler manipuliert und Teile hiervon entwendet hatte und er keinen Strom mehr habe, ferner sei es zu Beleidigungen gekommen. Was als Ruhestörung begann, gipfelte nun in einer Strafanzeige wegen Diebstahl, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Alkoholfahrt

Am Sonntag gegen 8.30 Uhr kontrollierten Beamte in der Elisenstraße in Apolda den 47jährigen Fahrer eines Skoda. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille. Daraufhin wurden der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden, und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Schranke herausgerissen

Der Eigentümer eines Grundstücks in der Ritterstraße in Apolda teilte der Polizei am Sonntag gegen 10:30 Uhr eine Sachbeschädigung mit. Unbekannte Täter hatten im Tatzeitraum vom 27. zum 28. November, 8.30 Uhr, die Aluminiumsäule eines automatischen Schrankensystems aus der Verankerung gerissen, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können.