Fahrrad vor Fahrschulauto geworfen – Frau mit 3,3 Promille unterwegs

Ein Unbekannter hat in Weimar sein Fahrrad vor ein Fahrschulauto geworfen und die Fahrlehrerin beschimpft. Zuvor hatte der 17-jährige Fahrschüler am Dienstag den Radfahrer überholt und dabei nach Auffassung des Mannes nicht genug Abstand gehalten, wie die Polizei am Mittwoch in Weimar mitteilte.

An einer roten Ampel warf er das Rad vor das Fahrschulauto, machte Fotos von den Insassen und beschimpfte die Fahrlehrerin. Als diese ausstieg, um das Fahrrad aus dem Weg zu räumen, schubste der Radfahrer sie weg. Die Frau wies ihren Schüler daraufhin an, weiterzufahren.

Kurz darauf trafen die beteiligten Parteien wieder aufeinander. Als die Fahrschullehrerin dem Radler sagte, dass sie inzwischen die Polizei informiert habe, fuhr er davon.

Motorradfahrer gestürzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist Dienstagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er auf der L1060 von Lößnitz nach Söllnitz unterwegs.

In einer Linkskurve verlor das Hinterrad des Motorrades an einer Bodenwelle den Fahrbahnkontakt. Der Mann kam zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn.

Bei dem Sturz wurde der Mann verletzt, er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Mann hatte Führerschein noch nicht abgegeben

Am Dienstagabend geriet auf dem Weimarer Stadtring ein 46-jähriger Mann in seinem Mercedes in eine Verkehrskontrolle. Beim Überprüfen seiner Dokumente stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot verhängt wurde.

Der Aufforderung seinen Führerschein abzugeben, kam der Weimarer aber bisher nicht nach. Damit handelte er sich eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Unter Alkohol gefahren

Eine Autofahrer hat Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in Weimar gesorgt. Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf der Berkaer Straße in Richtung Stadtmitte eine Frau mit ihrem Volvo fährt, die kurz zuvor stark schwankend in ihr Auto gestiegen war und erheblich alkoholisiert wirkte.

Die Polizei fand die Frau in ihrer Wohnung. Die 44-Jährige sagte, dass sie zwar Alkohol getrunken hätte, aber erst nachdem sie zu Hause ankam.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3,3 Promille. Hieraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Blutalkoholwert zur Tatzeit zu ermitteln.

