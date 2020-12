Jena In Jena ist ein junger Radfahrer mit dem Anhänger eines Mercedes zusammengestoßen und gestürzt. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Fahrradfahrer stößt in Jena mit Anhänger zusammen

In der vergangenen Woche ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt worden, ein Autofahrer fuhr unbeirrt weiter.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war am 15. Dezember gegen 14.45 Uhr ein junger Radfahrer auf dem Fußgängerweg Fischergasse aus Richtung Löbdergraben kommend unterwegs. Er wollte die Kreuzung zur Knebelstraße überqueren, um in Richtung Stadtrodaer Straße weiterzufahren.

Der junge Mann beschleunigte nach Angaben der Polizei, da die Ampel Grün zeigte. Durch seine ins Gesicht gezogene Kapuze übersah er allerdings einen aus der Stadtrodaer Straße herannahenden, schwarzen Mercedes mit Anhänger. Der Radfahrer krachte mit dem Anhänger zusammen. Durch den Sturz verletzte sich der 27-Jährige und musste medizinisch versorgt werden. Der Mercedes-Fahrer fuhr allerdings ungehindert weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachten und Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen: 03641/810.

