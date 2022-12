Der 62-Jährige ist laut Polizei Erfurt am Montagvormittag mit seinem Fahrrad verunglückt.

Fahrradfahrer stürzt in Erfurt und stirbt an Verletzungen

Erfurt. Nach einem Unfall mit seinem Fahrrad in Erfurt ist ein Mann gestorben.

Ein Fahrradfahrer ist in Erfurt gestürzt und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Der 62-Jährige sei ohne fremde Einwirkung am Montagvormittag gefallen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Ursache für den Unfall in der Brühlervorstadt ist unklar.

