Fahrzeuge im Kreis Nordhausen großflächig zerkratzt

In Bleicherode kam die Nordhäuser polizei zum Einsatz.

Bleicherode. Wohin die Polizei im Kreis Nordhausen ausrückte und wie hoch der Schaden geschätzt wird.

Wie die Landespolizeiinspektion am Samstag mitteilt, beschädigten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Fahrzeuge, die in der Bleicheröder Karl-Liebknecht-Straße parkten. Mit einem nicht definierten Gegenstand wurde der Lack teils großflächig zerkratzt. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf mindestens 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Rufnummer (03631) 960 entgegen.