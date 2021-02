Erfurt In den letzten Tagen gab es in Thüringen hunderte Anrufe von falschen Polizisten bei Senioren. In Erfurt hat die Polizei drei Verdächtige auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Falsche Polizisten am Telefon: Richtige Polizei nimmt in Erfurt Betrüger fest

Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen konnten am Dienstag in Erfurt Betrüger festgenommen werden, die seit Tagen versuchten, Erfurter Senioren am Telefon mit der Masche "falscher Polizeibeamter" hereinzulegen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe es am Montag und Dienstag über 100 solcher Anrufe gegeben.

Eine 81-Jährige hatten sie soweit bekommen, dass die Dame einen hohen Betrag vom Konto abhob und andere Vermögenswerte mitsamt dem Bargeld vor dem Haus deponierte. In der Annahme, dass nun die Polizei ihr Vermögen verwahrt, hätte die alte Dame ihr ganzes Erspartes verloren.

Glücklicherweise hatten die echten Beamten zuvor von dem Betrug Wind bekommen und konnten so die drei Männer auf frischer Tat stellen. Das aus Hessen stammende Trio im Alter von 24 und 25 Jahren wurde vorläufig festgenommen und befinde sich aktuell in Gewahrsam. Die Betrüger würden noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Auch in anderen Landesteilen von Thüringen hat es in den letzten Tagen vermehrt Anrufe von falschen Polizisten gegeben.

Polizei warnt vor Anrufen von falschen Polizisten in Thüringen