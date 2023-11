Falsche Polizisten erbeuten Goldbarren und Bargeld in Erfurt

Erfurt. Unbekannte haben mit einer dreisten Masche in Erfurt mehrere Zehntausend Euro erbeutet. So gingen die Betrüger dabei vor:

Zwei falsche Polizisten haben in Erfurt Goldbarren und Bargeld im Wert von 30.000 Euro erbeutet. Die beiden Unbekannten hatten bei einem 82-Jährigen geklingelt und ihm gefälschte Dokumente vorgezeigt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Daraufhin verwickelte der eine mutmaßliche Täter den Rentner am Mittwochnachmittag in ein Gespräch, während der andere die Wohnung durchsuchte und ausräumte. Als der 82-Jährige wenig später den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Polizei.

Am gleichen Tag hatten zwei falsche Polizisten am Mittag bei einer 62-Jährigen geklingelt. Die Erfurterin wurde allerdings skeptisch und ließ die beiden mutmaßlichen Betrüger nicht in ihre Wohnung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.