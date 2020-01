Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falsche Polizisten in Nordhausen: Wer kennt den Mann?

Mit dem Phantombild eines Mannes ging die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Freitag an die Öffentlichkeit. Der Unbekannte steht in Verdacht, sich am Freitag, dem 13. Dezember 2019, mit einem weiteren unbekannten Täter, als Polizist ausgegeben und so Zutritt in eine Wohnung verschafft zu haben. Während einer der Tatverdächtigen das Opfer, eine 79-jährige Rentnerin, in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte sein Komplize die Wohnung nach Bargeld. Die beiden Tatverdächtigen erbeuteten so einen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Opfer konnte einen der unbekannten Männer gut beschreiben, so dass nun das Phantombild für die Öffentlichkeit vorliegt.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den darauf abgebildeten Mann? Wer wurde möglicherweise vom selben Täter und seinem Komplizen angesprochen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.