Falschparker behindern erneut Erfurter Feuerwehr

Bei der Feuerwehrbefahrung blieb das Drehleiterfahrzeug aufgrund falschparkender Autos in der Kurve hängen.

Erfurt. Wie stark Parkverstöße Rettungseinsätze der Feuerwehr behindern, scheint vielen Falschparkern noch immer nicht bewusst zu sein. So geht die Stadt dagegen vor.

Anwohner schauen aus ihren Fenstern, einige stehen in der Haustür mit Kindern an der Hand und Passanten unterbrechen ihren Hundespaziergang, um einer Kolonne von sieben Autos zuzusehen, wie sie sich durchs Wohngebiet im Mühlenviertel vorbei an dicht geparkten Autos windet: Ordnungsbehörde, Drehleiterfahrzeug, Ordnungsbehörde, Tiefbau- und Verkehrsamt, Tiefbau- und Verkehrsamt, noch einmal Feuerwehr und Polizei.

Am Dienstagnachmittag testete die Berufsfeuerwehr, inwieweit Erfurts Straßen, Zufahrten und Wohnungen tatsächlich für das elf Meter lange Drehleiterfahrzeug erreichbar sind. Knapp 60 Orte wurden im Rahmen der Feuerwehrbefahrung geprüft: Sind Kurven frei? Kommen Drehleiter und Rettungsdienst durch? Können Feuerwehrzufahrten genutzt werden?

Mit vier Befahrungen im Jahr sei Erfurt laut Ordnungsdezernent Andreas Horn ein Vorreiter in Deutschland: „Seit dreieinhalb Jahren machen wir das intensiv und man merkt, dass es weniger Verstöße gibt.“ Während der Befahrungen würden die Behörden auch aktiv den Kontakt zu Bürgern suchen, so Horn. „Wir erklären ihnen: Wir wissen um den Parkdruck, aber das könnte Ihre Frau oder Ihr Kind sein, die schnelle Hilfe brauchen.“

Anwohner zeigen Verständnis, als Abschleppwagen kommt

Schnelle Hilfe – etwas, das sich dort als schwierig darstellt, wo Autos in Kurven geparkt sind und das Maßband anstelle von 3,50 Meter nur 2,70 Meter restliche Straßenbreite misst. Feuerwehrsprecher Lars Angler erzählt von Feuerwehrzufahrten, die regelmäßig von mehreren Autos versperrt würden und so in den vergangenen Jahren Rettungseinsätze verhindert hätten.

Selbst wenn alle Autos richtig parkten, wurde es dennoch eng. Foto: Anja Derowski

Angler: „Ja, das Fahrzeug kann Feuer löschen, aber in erster Linie ist es dazu da, Menschen zu retten und das ist vor allem eine Zeitfrage. Die Sekunden, die das Fahrzeug hier vor- und wieder zurücksetzt, während jemand von außen den Fahrer einweisen muss, können die sein, die ausmachen, ob wir es schaffen, eine Person zu retten.“ Andreas Horn betont: „Wir möchten bei der Befahrung nicht unnötig sanktionieren.“ Aus diesem Grund klemmen an diesem Tag unter den Scheibenwischern vieler Autos keine Knöllchen, sondern Infokarten, die mitteilen: „Sie parken verbotswidrig!“ und „Heute sehen wir von einem Verwarnungsgeld ab.“

Während einige Autobesitzer verschont bleiben, endet bei anderen die Kulanz: 23 Personen müssen ein Verwarnungsgeld zahlen und drei Autos, deren Besitzer sich auch nach Sireneneinsatz nicht melden, werden abgeschleppt.

Als der Abschleppwagen vorfährt, zeigen viele Anwohner und Passanten Verständnis: „Hier ist oft alles zugeparkt. Da müssten Sie eigentlich jeden Tag kommen.“ Auch weisen manche die Behörden auf unklare Beschilderungen oder Bodenmarkierungen hin.

Ein Hinweis resultiert in einer Abfolge von Andreas Horn, der sich an das Verkehrsamt wendet: „Wären hier Bodenmarkierungen möglich?“, über Simone Wirtz vom Verkehrsamt, die meint: „Das müsste die Feuerwehr in Auftrag geben“ zum Feuerwehrsprecher, der nickt und sagt: „Machen wir.“ Später fügt er hinzu: „Und das hat uns jetzt vier Wochen E-Mails gespart.“