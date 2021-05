Familienstreit endet für Vater und Sohn in Gewahrsam

Wutha-Farnroda. Nach einer wiederholten Ruhestörung hatte auch eine Gefährdenansprache der Polizei keinen Erfolg.

Am Freitagabend wurde eine Ruhestörung in der Ringstraße in Wutha-Farnroda gemeldet. Daraufhin begab sich eine Streife vor Ort und konnten einen Vater und sein Sohn antreffen. Beide sprachen laut Polizei erheblich dem Alkohol zu. Es wurde zur Ruhe ermahnt.

Die Ruhe hielt lediglich eine halbe Stunde an. Vater und Sohn gerieten immer wieder in einen lautstarken Streit. Des Weiteren erfolgte auf die Ansprachen keine Reaktionen und Vater und Sohn wurden zunehmender aggressiv.

Um die nächtliche Ruhe zu gewährleisten wurden Vater und Sohn in Gewahrsam genommen. Nach erfolgter Ausnüchterung konnten beide, in den Morgenstunden, dieses wieder verlassen.

