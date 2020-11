Festival erstattet Anzeige

Das Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte ist bestürzt und verärgert. Seit genau einer Woche stehen elf Stelen als Ausstellungsobjekte zum diesjährigen Festivalthema „Rebellieren und Regieren“ im Stadtraum. Sie wurden aufgestellt, um während der Corona-Pandemie dennoch Austausch und Begegnung mit der Geschichte zu schaffen und Denkanstöße zu geben, so wie es sonst auf den alljährlichen Podien des Geschichtsfestivals geschieht.





Vier Tage nach dem Aufbau wurde die erste beschmierte und beschädigte Stele am August-Frölich-Platz festgestellt, heißt es in einer Mitteilung des Festivals. Es folgten weitere an anderen Orten. Die Verursacher verunstalten Fotos bis zur Unkenntlichkeit, machen biografische Texte unleserlich und radieren Zitate und Gesichter aus.





Auf allen Stelen werden historische Persönlichkeiten vorgestellt, die sich auf unterschiedlichen Gebieten mit ihrer Zeit auseinandersetzten und versuchten, das gesellschaftliche Miteinander zu verändern oder gar zu verbessern: Dorotha Seeligmüller und Dora Wibiral waren Künstlerinnen, die die moderne Kunst prägten; die Journalistin Hedwig Kettler kämpfte erfolgreich für den Zugang der Mädchen zu höherer Bildung, August Frölich war als SPD-Mitglied ab 1923 Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. Alle Porträtierten, stritten, kämpften und rebellierten für eine in ihrem Sinne bessere Gegenwart – im Austausch und nicht mit Gewalt.





Das Weimarer Rendez-vous toleriere Vandalismus in keiner Form, heißt es. Bei den Stelen gehe es nicht nur um Sachbeschädigung, sondern um Schändung von Namen und Biografien. Das Festival erstattete Anzeige und sei entschlossen, derartige Aktionen strafrechtlich zu verfolgen.