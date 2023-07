Feuer im Heiligenstädter Kurpark entzündet – Polizei spricht Platzverweis aus

Heiligenstadt. Im Heiligenstädter Kurpark entzündete ein Jugendlicher ein Feuer. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus.

Einen Platzverweis sprach die Polizei am Freitag in Heiligenstadt gegen einen 22-Jährigen aus. Er hatte im Kurpark Kleinholz gesammelt und damit auf einem gepflasterten Gehweg ein Feuer entzündet. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde glücklicherweise nichts beschädigt. Dennoch droht dem Brandstifter eine Anzeige. Den Kurpark darf er nun wegen des Platzverweises mehrere Tage nicht betreten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.