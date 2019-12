Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuer im Wohnhaus bei Lipprechterode: Drei Verletzte

Um die genaue Ursache für den Brand in Helenenhof zu klären, haben am Mittwoch Spezialisten der Nordhäuser Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen und den Brandort untersucht, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion.

Drei Menschen, darunter ein einjähriges Kind, kamen nach dem Brand am Dienstagnachmittag zur Beobachtung ins Krankenhaus. Gegen 14.30 Uhr brach am Dienstag das Feuer in einem Wohnhaus in Helenenhof aus. Die Feuerwehr evakuierte eine dreiköpfige Familie. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bleicherode. Lipprechterode und Trebra konnten den Zimmerbrand bis kurz vor 16 Uhr löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 5000 Euro.