Die Feuerwehr musste am Samstag ein Feuer in einer Anwaltskanzlei in Rudolstadt löschen.

Rudolstadt. Keine Verletzten, jedoch einen hohen Sachschaden verursachte am Wochenende ein Feuer in einer Anwaltskanzlei in Rudolstadt.

Feuer in Anwaltskanzlei verursacht hohen Sachschaden

Am Samstagnachmittag ist in einer Anwaltskanzlei in Rudolstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden durch die Flammen nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Demnach war das Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus am Nachmittag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.