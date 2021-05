Feuer in Gaststätte "Goldener Löwe" in Kloster Veßra

Kloster Verßra. In der Gaststätte des Rechtsextremisten Tommy Frenck in Kloster Veßra ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Das ist bisher bekannt.

Zu einem Brand ist es am Freitag in den frühen Morgenstunden im Kellerbereich der Gaststätte "Goldener Löwe" in der Gemeinde Kloster Veßra (Landkreis Hildburghausen) gekommen. Ersten Informationen nach handelt es sich bei dem Objekt um die Gaststätte, die der deutschlandweit bekannte Rechtsextremist Tommy Frenck betreibt.

Auch ein Imbissstand, der sich in unmittelbarer Nähe der Gaststätte befindet, brannte ab. Dort soll es eine oder mehrere Explosionen gegeben haben.

Kurz vor 5 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Objekt in der Hauptstraße alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand, der offenbar gleich an mehreren Stellen im Keller ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde niemand. Sowohl der Kellerbereich, als auch der Imbiss gegenüber, der nicht von Frenck betrieben wird, wurden stark beschädigt. Zum aktuellen Zeitpunkt deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandlegung hin. Ein Brandanschlag sei nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt.

Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, die Ortsdurchfahrt war wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt.

In den vergangenen Wochen häufen sich Brände in Szeneobjekten der extremen Rechten – sowohl in Thüringen als auch in Sachsen.

