In einem Wohnhaus in Merxleben hat es gebrannt. Verletzt wurde niemand. (Symbolbild)

Feuer in Heizungsraum – 20.000 Euro Schaden in Merxleben

Merxleben. Warum ein Heizkessel für Holz plötzlich Feuer fing, muss noch untersucht werden. Der Schaden ist immens

Rund 20.000 Euro Schaden richtete der Brand im Heizungskeller eines Wohnhauses in Merxleben (Unstrut-Hainich-Kreis) an. Der Heizkessel für Holz geriet am Donnerstagnachmittag in Brand, die Flammen griffen auch auf ein Nebengebäude über.

Wie die Polizei mitteilt, befanden sich keine Personen im Haus, als das Feuer ausbrach, so blieb es bei dem enormen Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. red

