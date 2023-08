Feuer in Mehrfamilienhaus im Wartburgkreis: Rund 60 Bewohner evakuiert, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Bad Salzungen. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Wartburgkreis ist eine Wohnung vollkommen zerstört worden. Einige Bewohner mussten in Notunterkünfte.

Bereits am Samstagabend geriet gegen 21.10 Uhr eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen in Brand. Wie die Polizei mitteilte, brannte die betreffende Wohnung vollständig aus. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die etwa 60 Bewohner das Haus vorübergehend verlassen.

Verletzt wurde niemand. Etwa 10 Bewohner mussten allerdings in Notunterkünften untergebracht werden, während die anderen schließlich zurück in ihre Wohnungen konnten.

33-Jähriger in Justizvollzugsanstalt

Der 33-jährige Mieter der Brandwohnung, der nach dem Brand nicht vor Ort war, meldete sich am Sonntag selbstständig in der Polizeidienststelle in Bad Salzungen. Entgegen erster Informationen, dass er sich als Verursacher des Brandes zu erkennen gegeben habe, erschien er jedoch nur aufgrund der Zustellung eines Haftbefehls. Da er die fällige Geldzahlung nicht leisten konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Brand fahrlässig oder vorsätzlich verursacht

Nachdem Brandermittlungsexperten den Brandort am Montag untersucht haben, konnte eine technische Ursache als Auslöser ausgeschlossen werden. Der Brand sei fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

