Feuer in Meininger Gartenanlage: Zwei Bungalows komplett abgebrannt

Meiningen. Durch den Brand zweier Gartenlauben in Meiningen ist ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fing am Sonntagabend zuerst eine der Lauben aus bisher ungeklärter Ursache Feuer.

Am Sonntagabend ist ein Bungalow in einer Gartenanlage in der Dammstraße in Meiningen komplett abgebrannt. Anschließend griff das Feuer auf einen angrenzenden Bungalow des Nachbargrundstückes über.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693/5910 zu melden.

