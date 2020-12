Der Großbrand hielt eine Armada an Rettungskräften 30 Stunden lang in Atem.

Merkers Der am Freitagmorgen ausgebrochene Großbrand in Merkers konnte erst am Samstagvormittag gelöscht werden. Für die Feuerwehr war es ein schwieriger Einsatz.

Feuer in Recyclinganlage nach 30 Stunden gelöscht

Der Brand auf einem Wertstoffhof in Merkers im Wartburgkreis ist gelöscht. In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpften rund 60 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Erst am Samstagvormittag nach 30 Stunden konnte der Einsatz beendet werden, berichtet Dietmar Löbl vom Einsatzleitdienst des Wartburgkreises gegenüber MDR Thüringen.

Immer wieder Detonationen

Das Feuer war am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Auf dem Recyclinghof lagern überwiegend Schrott und alte Autoteile. Schnell standen rund 2000 Tonnen Schrott in Flammen. Immer wieder kam es zu Detonationen, die nach Aussagen von Feuerwehrleuten den Boden um die Brandstelle beben ließen. Grund waren vermutlich Kraftstoffreste in den alten Autowracks.

Die Feuerwehr zog den Schrotthaufen mit zwei Baggern auseinander, um den Brandherd besser löschen zu können. Während des Einsatzes musste die angrenzende Bundesstraße 62 teilweise gesperrt werden. Am Freitagmorgen waren Anwohner zudem aufgefordert worden, Türen und Fenster zu schließen.

Brände zuletzt im Oktober und im April 2019

Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei wird nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Zuletzt hatte es Anfang Oktober 2020 in der Recyclinganlage gebrannt. Zuvor hatte ein Feuer im April 2019 einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro verursacht.