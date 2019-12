Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuer richtet in Görsbach einen hohen Schaden an

Einen Schaden von mindestens 50.000 Euro richtete ein Brand am Sonntagabend in Görsbach an, berichtete am Montag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Gegen 18.20 Uhr brach das Feuer in einem Nebengelass auf einem Grundstück in der Ernst-Thälmann-Straße aus. Die drei Bewohner, eine 40-jährige Mutter und ihre zwei Kinder im Alter von 6 und 12 Jahren, verließen selbstständig das Grundstück und blieben unverletzt, schilderte die Polizei. Mehrere freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Nordhausen waren im Einsatz. Zur Brandursache hat die Nordhäuser Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Dem jetzigen Ermittlungsstand nach brach der Brand in einem Abstellraum, in dem sich die Heizungsanlage befindet, aus.