Feuer zerstört Gartenlaube auf dem Dachsberg in Bleicherode

Bleicherode. Die schnellen Truppen der freiwilligen Feuerwehren aus Bleicherode, Obergebra und Elende verhindern Schlimmeres.

Zu einem Brand sind die freiwilligen Feuerwehren aus Bleicherode, Obergebra und Elende am Mittwochnachmittag gerufen worden. Gegen 17 Uhr ging es für die Einsatzkräfte zum Dachsberg in Bleicherode. Hier stand eine unbewohnte Gartenlaube in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindert werden. Zur Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Dies ist nun die Aufgabe der Brandursachenermittler der Nordhäuser Kriminalpolizei.