Feuerwehr-Einsatz nach Stromausfall in Schiedungen: Brandgefahr in Getreide-Anlage

Schiedungen. Brandschützer eilen am Montagmorgen in einen Landwirtschaftsbetrieb.

Einen Stromausfall gab es am Montagmorgen in der Gemeinde Hohenstein. Davon betroffen war auch der Landwirtschaftsbetrieb Apex in Schiedungen. Dort hatte am Morgen die Getreidetrocknung begonnen. Als der Strom ausfiel, befand sich in der Anlage noch heißes Getreide in der Trocknung. Deshalb sind die freiwilligen Feuerwehren aus Trebra und Liebenrode um 9.15 Uhr alarmiert worden. Es bestand die Gefahr, dass sich das Getreide entzünden könnte. Beim Eintreffen der Wehren hatte Schiedungen wieder Strom. Somit konnte das Getreide gezielt abgelassen werden. Die Feuerwehr kontrollierte das auslaufende Getreide mit Hilfe einer Wärmebildkamera und stellte den Brandschutz sicher. Wie die Trebraer Wehr berichtet, war dies ihr 16. Einsatz in diesem Jahr.