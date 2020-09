Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Roßleben musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag mit rund 30 Kameraden ausrücken (Symbolbild).

Roßleben. Die Feuerwehr musste in Roßleben ausrücken. Eine Gartenlaube war in Brand geraten.

Feuerwehr löscht Großbrand in Kleingartenanlage in Roßleben

Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr mit über 30 Kameraden für einen Brand in die Kleingartenanlage in Roßleben ausrücken. In der Straße Hinter der Zuckerfabrik war gegen 22.30 Uhr ein Feuer in einer Laube ausgebrochen, wie die Polizei mitteilt.

Das Feuer habe sich schnell verbreitet und sei auf ein zweites Gartenhaus übergegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Jedoch brannten die beiden leerstehenden Lauben komplett ab.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt an einer Stromleitung sei wahrscheinlich.

