Zum Schauplatz einer Feuerwehrübung wurde das Mainzer Schloss in Heiligenstadt.

Feuerwehr übt am Landratsamt in Heiligenstadt

Zum Schauplatz einer Feuerwehrübung wurde das Mainzer Schloss in Heiligenstadt. Dies war die zweite praktische Übung der Heiligenstädter Feuerwehr nach den coronabedingten Unterbrechungen. Nach der Meldung „Ausgelöste Brandmeldeanlage, Landratsamt, Haus 1“ rollten die Einsatzfahrzeuge am vergangenen Donnerstag gegen 19.45 Uhr auf den Friedensplatz vor dem Verwaltungssitz des Eichsfelder Landratsamtes. „Den betroffenen Feuermelder fanden die Einsatzkräfte im Obergeschoss des Gebäudes, wo Rauch unter einer Tür hervordrang. Sofort bereitete die Feuerwehr den Löscheinsatz vor. Unter Atemschutz tastete sich ein Trupp in die mit Übungsnebel gefüllten Räume vor“, berichtet Thomas Müller von der Feuerwehr.

Den Feuerwehrleuten gelang es trotz schlechter Sicht, eine im Rauch eingeschlossene Person zu retten. An einem Fenster auf der Gebäuderückseite machte sich derweil eine weitere Person bemerkbar. Ihr Fluchtweg war durch den Rauch abgeschnitten. Mit Hilfe einer tragbaren Leiter brachten die Einsatzkräfte die Person in Sicherheit. Nach weniger als einer Stunde endete die Übung. Im Anschluss werteten alle Beteiligten ihr Vorgehen gemeinsam aus. Sichtbares Zeichen der derzeit gebotenen Hygieneregeln war dabei der Mund-Nasen-Schutz, den die Feuerwehrleute trugen.