Feuerwehreinsatz in Apolda: Lagerhalle steht in Flammen

Apolda. Die Feuerwehr musste Mittwochmorgen zu einem Lagerhallenbrand in Apolda ausrücken. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Eine Lagerhalle in Apolda (Landkreis Weimarer Land) steht seit den Morgenstunden in Brand. Vor Ort an der Halle musste niemand evakuiert werden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Feuerwehr sei vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Erkenntnisse zur Brandursache und weitere Informationen gab es zunächst nicht.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: