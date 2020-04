Nahe Gösselborn standen 500 Quadratmeter Wald in Flammen. Derzeit sind die Wälder überall extrem ausgetrocknet.

Stadtilm. Sowohl nahe Elgersburg als auch bei Gösselborn brannten am Samstag im Ilm-Kreis Waldflächen.

Feuerwehren müssen Waldbrände im Ilm-Kreis löschen

Im Großeinsatz waren am späten Samstagnachmittag die Feuerwehren des Geratals und in der Region Stadtilm. Sie wurden zu Waldbränden gerufen. Schon am Gründonnerstag hatte der Thüringenforst gewarnt, dass akute Waldbrandgefahr besteht.

Zum Glück wurden die Kameraden rechtzeitig informiert, so dass die Brände im Entstehen gelöscht werden konnten. Allein nahe Gösselborn traten 75 Kameraden aus Stadtilm, Singen, Gösselborn, Ilmenau, Gräfinau-Angstedt, Gehren und Langewiesen in Aktion.

Ein Polizeihubschrauber sichtete aus der Luft, wie groß das Ausmaß des Brandes ist. Rund 500 Quadratmeter Wald waren betroffen. Gegen 20.30 Uhr, nach knapp vier Stunden, war der Einsatz beendet.

