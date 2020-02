Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuriger Auftakt und Ausklang der Buttelstedter in Ramsla

34 Einsätze, davon nur fünf in der eigenen Ortschaft – die Freiwillige Feuerwehr Buttelstedt hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Zur Jahreshauptversammlung zog Wehrführer Sebastian Oertel, seit Dezember auch Stadtbrandmeister der Landgemeinde Am Ettersberg, in seinem Rechenschaftsbericht das Fazit. Die Gesamtzahl ging gegenüber 2018 (41) ebenso zurück wie die der Brandeinsätze (von 20 auf 17). Mit dem großen Feldbrand im Juli in Kromsdorf sowie dem schnell gelöschten Feuer im Paulinenstift-Kindergarten in Ramsla Ende Dezember waren aber einige Aufreger dabei. Die Buttelstedter beendeten ihr Einsatzjahr übrigens dort, wo es auch begonnen hatte: Ein durch Silvester-Böller in Brand geratener Holzstapel hatte sie schon am Neujahrsnachmittag 2019 nach Ramsla geführt.

Die Buttelstedter Einsatzabteilung ist 2019 von 24 auf 27 Aktive gewachsen, die Jugendfeuerwehr blieb mit Zu- und Abgängen stabil bei 20 Mitgliedern. Zu den Einsätzen rückten im Schnitt acht Kameraden aus. „Das hört sich nicht viel an, aber wenn man bedenkt, dass auch Tageseinsätze mit reinfallen, finde ich es schon beachtlich“, so Oertel. Die Zusammenarbeit der Nordkreis-Feuerwehren habe sich deutlich verbessert. Insgesamt leisteten die Buttelstedter 1372 Ausbildungs- und Übungsstunden, das sind im Schnitt rund 50 für jeden. Der Feuerwehrverein, so Oertel, habe mit seiner Arbeit einige Investitionen ermöglicht, die der Landgemeinde-Haushalt nicht hergab: Erweiterung des Einsatzleitprogrammes, Hochdruckreiniger, neue Leinwand und Möbel für den Schulungsraum, Wintermützen für Jugend und Einsatzabteilung – allein diese Käufe beliefen sich auf zusammen rund 4600 Euro. Für die Jugendfeuerwehr, die 2020 ihr 25-jähriges Bestehen feiern wird, hielt diesmal nicht Oertels Frau Rebekka als Jugendwartin den Rechenschaftsbericht, sondern zwei Mitglieder: Pia Truxa und Hanna Kaletta hatten den Text dafür selbst geschrieben und bekamen entsprechend viel Applaus. Der Abend bot zudem Gelegenheit für zwei Auszeichnungen: Erich Lehmann, der mehr als 50 Dienstjahre vorweisen kann, bekam das Große Brandschutzehrenzeichen des Thüringer Feuerwehrverbandes, Matthias Schellhorn wurde für 25 Jahre als Aktiver geehrt.