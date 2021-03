Filmreife Verfolgungsjagd: Autofahrer durchbricht Straßensperre, Schüsse abgefeuert – Mann auf der Flucht

Ein Autofahrer hat sich in Südthüringen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie Polizei mitteilte, war er am Mittwochabend gegen 21 Uhr einer Streife der Autobahnpolizei auf der A73 bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.

An der Anschlussstelle Eisfeld-Nord verließ der VW-Fahrer die Autobahn in Richtung Brünn, wo die Polizei eine Straßensperre mit Nagelbändern errichtete. Beim Versuch die Sperre zu durchbrechen, raste der Fahrer auf einen Polizisten zu, der sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen musste und anschließend erfolglos Schüsse auf die Reifen des Wagens abfeuerte. Letztlich sei der Wagen nach Überfahren der Nagelbänder in einiger Entfernung zum Stehen gekommen.

Der Mann stieg aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes konnte der Flüchtige bisher nicht gefasst werden.

Zur Wahrung der Neutralität sei die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit den Ermittlungen beauftragt worden. Weitere Informationen wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht herausgegeben.

