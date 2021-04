Flammen im ehemaligen Ilmtreff Bad Berka

Bad Berka. Im brachliegenden Freizeitgelände brennt eine Baracke ab.

Mitten in der Kurstadt Bad Berka steht der ehemalige Ilmtreff in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Berka bekämpft das Feuer, das in einer Baracke an der Trebestraße ausgebrochen war. Deren Eternit-Verkleidung erschwere die Löscharbeiten, hieß es vor Ort. Sofort nach dem Alarm am späten Nachmittag wurden auch die Ortsteilfeuerwehren der Kurstadt alarmiert.

Jahrelang wurde für das Freizeitgelände, das einst als Ferienlager, als Station Junger Naturforscher und als Jugendfreizeittreff genutzt wurde, eine Zukunft gesucht.

Bis auf den Riechheimer Berg war die Rauchsäule aus Bad Berka zu sehen. Foto: Sascha Fromm

Jetzt will sich die Stadt Bad Berka von der Immobilie treffen. Der neue Eigentümer ist allerdings noch nicht ausgewählt.