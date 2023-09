Flirten ohne Führerschein und sechs zerkratzte Autos - Die Polizeimeldungen aus Jena

Gleich sechs Autos sind am Wochenende in Jena zerkratzt worden. (Symbolbild)

Jena. Die Polizei in Jena sucht per Foto einen Ladendieb. Außerdem war ein Mann ohne Führerschein unterwegs. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena:

Schäden am Heck seines Autos musste am Sonntagabend ein 72-Jähriger in Jena feststellen. Laut Polizeiangaben hatte der Mann sein Fahrzeug in der St.-Jakob-Straße geparkt. Er vermutete, dass der dahinter geparkte Ford für die Schäden verantwortlich sein könnte und rief die Polizei. Da sich der oder die mutmaßliche Verursacherin pflichtwidrig vom Unfallort entfernte, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Fahrzeuge beschädigt

Gleich sechs beschädigte Autos stellten Zeugen am Sonntagmittag in der Straße Unterm Granetsberg Ecke Oßmaritzer Straße fest. Die Fahrzeuge wiesen laut Angaben der Polizei Kratzer auf. Wer diese verursacht hat, sei unklar. Auch den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch nicht ermitteln.

Geflirtet ohne Führerschein

Ein Flirtversuch ist einem 39-Jährigen am Sonntagvormittag zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei schreibt, informierte eine junge Frau die Beamten, dass sie gerade von einem ihr unbekannten Mann aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und nach ihrer Telefonnummer gefragt wurde. Der Autofahrer fuhr der Dame zusätzlich hinterher, drehte dann aber ab.

Da sie sich Kennzeichen und Fahrzeugtyp merken konnte, hatten die Polizisten schnell herausgefunden, wer der Halter des Peugeots war. Der 39-Jährige gestand die Fahrt auch – um dann nach einer Überprüfung eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein zu erhalten. Denn er war in Wirklichkeit nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bereits am 5. Juli gegen 19.30 Uhr stahl eine unbekannte Person in der Goethestraße 3 aus einem Einkaufszentrum Sportschuhe der Marke Nike im Wert von 330 Euro. Nun liegt ein richterlicher Beschluss vor, die Bilder der Überwachungskamera zu veröffentlichen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann wieder erkennen. Es ist nicht klar, ob er die Schuhe selber tragen wollte oder sie gewinnbringend weiterverkauft hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden: Telefon 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0175042/2023.

