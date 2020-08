Mit einem Foto wird nach einem Mann in Ilmenau gefahndet (Symbolbild).

Ilmenau. Der Mann soll eine Security-Mitarbeiterin in Ilmenau angegriffen haben. Die Polizei hat nun ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Foto-Fahndung der Polizei Ilmenau: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei veröffentlicht einen Fahndungsaufruf: Die abgebildete Person steht im Verdacht, am 20. Mai 2020 eine Security-Mitarbeiterin vor einem Baumarkt an der Bücheloher Straße in Ilmenau tätlich angegriffen zu haben.

Laut den Angaben der Polizei werde gegen den Mann nun aufgrund eines Körperverletzungsdelikts ermittelt.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Landespolizeiinspektion Gotha

Wer kennt den Mann oder kann Auskunft zu seiner Identität oder seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

