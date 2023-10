Die Polizei in Nordhausen musste am Donnerstag einen Unfall aufnehmen. (Symbolbild)

Frau bei Verkehrsunfall in Nordhausen leicht verletzt

Nordhausen. Beim Zusammenstoß zweier Autos ist erheblicher Schaden entstanden

Bei einem Unfall in Nordhausen ist am Donnerstag eine 67-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war die Frau Beifahrerin eines 80-Jährigen, der mit einem Auto gegen 10 Uhr auf der Reichsstraße unterwegs war und über die Freiherr-vom-Stein-Straße in die Geseniusstraße fahren wollte.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 26-Jährigen, der auf der Freiherr-vom-Stein-Straße aus Richtung Grimmelallee unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro.