Frau erhofft sich Gewinn von 49.000 Euro – Nur Polizei kann sie vom betrogen werden abhalten

Wie die Polizei mitteilt, erschien die ältere Frau am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Meiningen. Laut Aussage einer Angestellten, wollte sie dringend mehrere Einhundert Euro in Gaming-Karten investieren. Der Marktmitarbeiterin erzählte sie von einem Gewinn in Höhe von 49.000 Euro. Deshalb brauche sie unbedingt diese Karten.

Kein Argument der Vorsicht konnte die Frau umstimmen, stattdessen bestand sie auf den Verkauf der Gaming-Karten an sie.

Nachdem die Frau das Geschäft wieder verlassen hatte, rief die Angestellte die Polizei an. Als diese die Frau kurze Zeit später antrafen, konnten sie sie schließlich davon abhalten, sich ins Unglück zu stürzen und informierten sie über den bekannten Betrugsversuch.