Frau in Erfurt von drei Männern angegriffen und verletzt

Erfurt Unbekannte haben in Erfurt eine 39-Jährige mit einem Stock angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine 39-jährige Frau hat am Mittwoch Anzeige bei der Polizei in Erfurt erstattet. Nach eigener Aussage sei sie gegen 18 Uhr in der Magdeburger Allee von drei unbekannten Männern mit einem Stock angegriffen worden. Dabei erlitt sie eine Kopfplatzwunde.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Angabe der Vorgangsnummer 0314915) unter der Telefonnummer: 0361/7840-0 entgegen.

