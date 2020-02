Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau in Mühlhausen sexuell belästigt

Ein unbekannter Mann hat am 8. Februar in Mühlhausen eine Frau sexuell belästigt und gegen ihren Willen angefasst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe der Unbekannte die 66 Jahre alte Frau in der Wendewehrstraße Ecke Uferweg angesprochen und sie dazu aufgefordert, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen. Die Frau lehnte ab.

Der Mann habe die Frau daraufhin an den Po gegriffen. Die 66-Jährige widersprach dem energisch und der Mann ließ von ihr ab. Als die Frau mit ihrem Auto davon fuhr, rief ihr der Unbekannte hinterher, dass sie warten solle.

Der Mann soll etwa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein, 1,70 bis 1,75 Meter groß und sehr schlank. Er habe kurze dunkle Haare und auffällig große braune Augen. Er sei mit einem dunklen Jogginganzug mit roten Streifen, die diagonal über die Hose verliefen, und einem grauen Kapuzenshirt bekleidet gewesen. Der Mann habe außerdem sehr gepflegt gewirkt.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zum Geschehen und auf die gesuchte Person unter Telefon 03601/4510 entgegen.