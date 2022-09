Der Mann griff die Frau an, um ihr die Handtasche entreißen zu können, was jedoch misslang.

Frau in Nordhausen angegriffen und verletzt: Wer erkennt den Unbekannten?

Nordhausen. Anfang Juni ist eine Frau in Nordhausen von einem Mann angegriffen worden, der ihr die Handtasche entreißen wollte. Vom Täter fehlt jede Spur, nun sucht die Polizei mit Fotos nach ihm.

Ein Unbekannter soll bereits am 1. Juni, gegen 20 Uhr, haben, um ihr die Handtasche entreißen zu können. Die Frau hatte ihre Tasche fest umklammert, woraufhin der Täter von ihr abließ und schimpfend flüchtete.

Das Opfer, das am Abend an der Stadtratssitzung teilgenommen hatte, wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den abgebildeten Mann auf den Bildern einer Überwachungskamera erkennen oder Angaben zu dessen Aufenthalt machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

