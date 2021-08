Die Polizei sucht jetzt nach der Frau, die in Rudolstadt angegriffen wurde. (Symbolbild)

Frau in Rudolstadt angegriffen - Polizei sucht jetzt nach dem Opfer

Rudolstadt. In Rudolstadt wurde eine bisher unbekannte Frau von einem 25-Jährigen angegriffen, der versucht hat, ihre Halskette zu stehlen. Die Polizei sucht jetzt das Opfer und eventuelle Zeugen.

Am Freitagabend wurde kurz nach 23 Uhr auf dem Festgelände der Bleichwiese in Rudolstadt eine junge Frau von einem Mann angegriffen. Wie die Polizei am Montag informierte, wollte der Mann der Frau die Halskette stehlen. Ein Zeuge habe den Angriff beobachtet und ging dazwischen und wurde von dem Täter ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt.

Der Angreifer habe zunächst fliehen können, konnte jedoch aufgrund der Fluchtrichtung sowie einer Personenbeschreibung in einer nahegelegenen Gemeinschaftsunterkunft gefunden werden. Bei dem Mann handele es sich um einen 25-Jährigen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei jetzt die Frau, die von dem 25-Jährigen angegriffen wurde. Zeugen und die Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.