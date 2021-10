Frau in Sömmerda in Autowaschanlage eingeklemmt und verletzt

Sömmerda Das Auto einer 48-Jährigen machte sich in einer Waschanlage selbständig und quetschte sie ein. Erst die Feuerwehr konnte sie befreien.

Eine 48-Jährige ist in einer Autowaschanlage eingeklemmt und dabei verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand die Frau am Sonntagnachmittag in der Waschanlage in Sömmerda hinter ihrem Fahrzeug und wollte die Antenne abschrauben. Daraufhin sei das Auto nach vorne gerollt. Die 48-Jährige sei zur Fahrertür des Wagens gelaufen und wurde zwischen ihrem Auto und Bauteilen der Waschanlage eingeklemmt.

Die Frau habe mehrere Quetschungen erlitten und musste von der Feuerwehr befreit werden.

