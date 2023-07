Frau ist nach einem Unfall in Nordhausen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagabend in Nordhausen (Symbolbild).

Nordhausen. Ein Mann ist in Nordhausen für einen Moment unaufmerksam und nimmt dem Auto im Gegenverkehr die Vorfahrt. Für eine Insassin des anderen Fahrzeuges hat die Kollision schmerzhafte Folgen.

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau verletzte, ereignete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr in der Halleschen Straße in Nordhausen, berichtet die Polizei. Ein 49-jähriger Mann aus Rumänien wollte mit seinem Mercedes-Sprinter von der Halleschen nach links in die Zorgestraße abbiegen. Dabei habe er im Gegenverkehr einen VW, der die Vorfahrt hatte, übersehen, schildert die Polizei. Beide Fahrzeuge kollidierten. Bei diesem Zusammenstoß habe die Beifahrerin im VW Blessuren erlitten. „Aufgrund des nicht vorhandenen deutschen Wohnsitzes des rumänischen Fahrers wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft von diesem eine Sicherheitsleistung erhoben, welche er vor Ort entrichten konnte“, erklärt die Nordhäuser Landespolizeiinspektion.