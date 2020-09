Mehrere Feuerwehren suchten am Sonntag nach einem Krokodil, dass an der Unstrut in Schönewerda gesichtet wurde. Rund 80 Feuerwehrleute, ein Hubschrauber, eine Drohne und ein Boot waren im Einsatz. Gegen 18 Uhr wurde die Suche aber ergebnislos beendet.