Frau sperrt Kleinkind bei eisigen Temperaturen versehentlich in Auto ein

Durch ein Missgeschick hat eine 34-Jährige in Erfurt ihre einjährige Tochter im Auto eingesperrt.

Schock für eine 34-jährige Frau in Erfurt: Infolge eines Missgeschicks hat sie am Mittwoch ihre Tochter bei eisigen Außentemperaturen im Auto eingesperrt. Was war passiert?

Die Frau hatte laut Polizei die Zentralverriegelung ihres Wagens betätigt, als ihr offenbar der Schlüssel aus der Tasche rutschte und ins Auto fiel. Als die Frau das bemerkte, war es zu spät: Alle Türen waren verschlossen, die einjährige Tochter saß noch im Wagen.

Abschleppunternehmen öffnet Autotür

In ihrer Not rief die Frau direkt bei der Polizei an. Ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen konnte den Wagen nach etwa 45 Minuten öffnen und die überglückliche Mutter ihre unversehrte Tochter in den Arm nehmen.

