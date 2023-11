Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Südthüringen

Suhl. Eine Frau ist in Südthüringen nach einem schweren Unfall ums Leben gekommen. So ereignete sich das Unglück:

Eine Frau ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Suhl gestorben. Die 71-jährige Autofahrerin habe die Vorfahrt einer 21-jährigen Fahrerin missachtet, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Daraufhin seien die beiden Autos heftig zusammengestoßen.

Die 71-Jährige wurde am Sonntagmittag in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

