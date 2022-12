Frau vertraut Navi blind und landet im Gleisbett

Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es in Gotha gekommen.

Am Freitag (16.12.2022) war eine Autofahrerin im Stadtgebiet Gotha untwewegs. Da sie nicht ortskundig war, verließ sie sich laut Polizei auf ihr Navigationsgerät.

Offenbar vertraute sie dem elektronischen Helfer blind und landete im Gleisbett entlang der Waltershäuser Straße. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Küchenstudio

Ein oder mehrere Unbekannte brachen in ein Küchenstudio in der Gothaer Oststraße ein. Offenbar öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Seitentür, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend wurde unter anderem Bürobedarf entwendet. In der weiteren Folge versuchten der oder die unbekannten Personen laut Polizei offenbar, in weitere in dem Gebäude befindliche Geschäftsstellen einzudringen, was allerdings misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 15. Dezember, 18 Uhr und dem 18. Dezember, 7.45 Uhr. Zeugen können sich unter 03621-781124 melden.

Unter Drogen unterwegs

Ein 30-jähriger Fahrer eines BMW wurde gestern in der Mohrenstraße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Den 30 Jahre alten Mann erwartet ein Fahrverbot sowie ein erhebliches Bußgeld.

