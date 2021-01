Krankenwagen, Notarzt und Polizei stehen am Freitagmorgen in der Weberstedter Schloßstraße. Hier wurde eine junge Frau von ihren Fahrzeug überrollt.

Frau wird in Weberstedt von eigenem Auto überrollt

Eine 27-jährige Frau ist am Freitagmorgen in Weberstedt von ihrem Auto überrollt worden. Laut Polizeisprecherin Fränze Töpfer startete die 27-jährige Fahrerin eines Kleinwagens kurz nach 8 Uhr ihr Auto in der Schloßstraße, um das Grundstück zu verlassen.

Das Auto sei an einem Hang abgestellt und mit der Handbremse gesichert gewesen. Als die Fahrerin noch einmal ausstieg, sei das Auto plötzlich los gerollt. Dabei stürzte die Frau und geriet unter das Fahrzeug. Nachbarn eilten herbei und befreiten die Frau mit Hilfe zweier Wagenheber.

Wie Ersthelfer Ulrich Illhardt berichtet, sei er gerade im Garten bei den Hühnern gewesen, um nach dem Rechten zu schauen. „Ich habe jemanden laut schreien gehört, dachte zuerst, ein Hund habe jemanden angefallen. Auf der Straße sah ich dann das Auto, darunter lag jemand“, sagt der 72-Jährige.

Nachbarn eilen zu Hilfe

Gemeinsam mit einem weiteren Nachbarn und dessen Freundin eilten er zur Hilfe. „Meine Garage ist direkt um die Ecke, der Wagenheber stand glücklicherweise griffbereit“, sagt Illhardt. Auch Nachbar Lucas Faupel reagierte sofort und eilte zu seinem Auto, um den Wagenheber aus dem Kofferraum zu holen. „Wir positionierten die Heber vorn und hinten am Fahrzeug, so gelang es den Kleinwagen gleichmäßig anzuheben“, sagt Faupel.

Die Ersthelfer seien sich beide nicht ganz sicher gewesen, ob sie die junge Frau unter dem Auto hervorziehen sollten. Sie sei ansprechbar gewesen. „Ich fragte, ob sie die Füße bewegen kann und als sie mit Ja antwortete, haben wir ihr gemeinsam unter dem Wagen hervor geholfen“, erläutert der 72-jährige Ersthelfer. Kurz darauf sei auch schon die Rettung samt Notarzt am Unfallort in Weberstedt eingetroffen. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen seien laut Polizei noch keine Angaben möglich.

