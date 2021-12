Fremde Weidefläche genutzt - An Bushaltestelle randaliert - Einbrecher scheitern

Die Meldungen der Polizei für Weimar, das Weimarer Land und Apolda

Fremde Weidefläche genutzt

Unberechtigter Weise nutzte ein 32-Jähriger die Weidefläche einer 39-Jährigen für eigene landwirtschaftliche Zwecke. Im Zuge dessen errichtete er auf dem Grund der Frau in Kapellendorf einen Weidezaun. Nun prüft die Polizei, ob sich der Mann des Hausfriedensbruches strafbar gemacht hat.

Heckscheibe zerstört

In der Nacht zu Sonntag beschädigten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw. Der Opel war vor einer Gartenanlage in Berlstedt geparkt, als Unbekannte in nicht nachvollziehbarer Weise die Scheibe zerstörten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen. (03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Einbrecher scheitern

Vermutlich zwischen Samstag und Sonntag versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Hauseingangstüren zweier Altbauwohnblöcke in Weimar aufzuhebeln. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass es den Tätern gelang ins Hausinnere zu kommen. Es entstand Schaden an den Türen in Höhe mehrerer hundert Euro. Hinweise zu Tat oder Tätern gibt es bislang nicht.

An Bushaltestelle randaliert

In der Weimarer Bechstedtstraße beschädigten bisher unbekannte Täter drei Scheiben einer Bushaltestelle. Jegliche Scheiben sind derart zerstört, dass sie in Gänze gewechselt werden müssen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es zwischen Samstag und Sonntag zu der Sachbeschädigung kam. Personen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

In Parkhalle eingedrungen

Am Sonnabend gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei Apolda mitgeteilt, dass unbekannte Täter zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr in Oßmannstedt in die dortige "Parkhalle" eingedrungen sind. Im Inneren der Halle brannte Licht und ein Fenstergriff war abgerissen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Wie genau der oder die Täter in das Objekt gelangten ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25 Euro.

