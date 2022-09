Frontalzusammenstoß auf der B7: 66-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Frienstedt/Gamstädt. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Er war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Donnerstagmorgen ist es auf der B7 zwischen Frienstedt und Gamstädt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 6 Uhr war ein 66-jähriger Opel-Fahrer in einer scharfen Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Transporter frontal zusammengestoßen. Der Opel-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters kam mit leichten Verletzungen davon.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision zerstört. Der Schaden wird auf über 26.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste über zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.