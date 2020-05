Führerschein weg: 35 km/h zu schnell in Ilmenau – Motorrad gestohlen

Insgesamt 53 gemessene Geschwindigkeitsüberschreitungen lautet die Bilanz der Polizei, die am Dienstagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen in der Bücheloher Straße durchführte.

Der schnellste Fahrer wurde bei zulässigen 50 Kilometern die Stunde (km/h) mit 85 km/h gemessen. Für ihn bedeutet das nun Fahrverbot. Insgesamt 2000 Fahrzeuge passierten die Messstelle.

KTM gestohlen

Einem 25-Jährigen wurde sein KTM-Motorrad zwischen dem 7. Mai, 20 Uhr, und 8. Mai, 8 Uhr, gestohlen. Abgestellt und gesichert war es am Kirchplatz in Ilmenau. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas vom Diebstahl des 6500 Euro Krads bemerkt haben. Hinweise an die Telefonnummer: 03677/601124.

Zwischen 7. und 8. Mai wurde Kraftrad KTM 690 LC4 vom Ilmenauer Kirchplatz gestohlen. Es ist schwarz und orange, besitzt Schalldämpfer der Marke LeoVince. Ketten, Fußrasten und Schalthebel sind orange. Foto: Polizei Ilmenau

