Fünfjähriger aus Donndorf tot im Pool

Die Polizei ermittelt, wie ein Fünfjähriger in Donndorf zu Tode kam.

Donndorf. Wie es zum Tod eines Tod eines Fünfjährigen in Donndorf kommen konnte ist noch offen.

Ein tragischer Unglücksfall überschattet das Wochenende in Donndorf im Kyffhäuserkreis. Wie die Polizei am Montag informierte, ist dort ein fünfjähriger Junge am Sonntagmittag im Pool seines Elternhauses ums Leben gekommen.

Der Vater des Kindes habe den leblosen Körper am Mittag im Pool entdeckt, hieß es weiter. Trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers sei dass Kind im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen der Kyffhäuser Polizei zur Unglücksursache dauern noch an.

